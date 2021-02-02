Россия возобновит международное авиасообщение еще из двух городов

Россия возобновляет международное авиасообщение еще из двух городов — Кемерова и Петропавловска-Камчатского. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, передает ТАСС.

В штабе уточнили, что соответствующее решение принято по итогам обсуждения и «с учетом эпидобстановки».

28 января вице-премьер Татьяна Голикова объявляла, что с 8 февраля Россия возобновит международное авиасообщение из аэропортов Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми и Хабаровска. Кроме того, в российских аэропортах, где разрешены перелеты в другие страны, увеличат число регулярных рейсов в Египет.

Ранее Россия решила возобновить авиасообщение с Грецией и Сингапуром. Рейсы будут выполняться из Москвы в Афины два раза в неделю, в Сингапур — три раза в неделю.

Россия полностью закрыла границы, а также приостановила международное авиасообщение в связи с распространением коронавируса в конце марта. Исключение составляли вывозные рейсы, перелеты, организованные для возвращения россиян из-за границы, а также отдельные полеты по поручению правительства. Авиаперевозки с другими странами начали частично восстанавливать с 1 августа.