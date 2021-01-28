Россия разрешила международные перелеты из восьми городов. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, передает ТАСС.

С 8 февраля международное авиасообщение возобновится из аэропортов Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми и Хабаровска.

Кроме того, будет увеличено количество регулярных рейсов в Египет из российских аэропортов с частотой не более одного рейса в неделю из каждого аэропорта.

Ранее Россия решила возобновить авиасообщение с Грецией и Сингапуром. Рейсы будут выполняться из Москвы в Афины два раза в неделю, в Сингапур — три раза в неделю.

Россия полностью закрыла границы, а также приостановила международное авиасообщение в связи с распространением коронавируса в конце марта. Исключение составляли вывозные рейсы, перелеты, организованные для возвращения россиян из-за границы, а также отдельные полеты по поручению правительства. Авиаперевозки с другими странами начали частично восстанавливать с 1 августа.