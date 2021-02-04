Россияне с надеждой массово начали искать билеты в две страны

Российские туристы массово начали искать авиабилеты за границу с целью отправиться туда в последний месяц зимы. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, поступившие в редакцию «Ленты.ру».

«Многие страны, которыми интересуются россияне, пока не открыли границы для туристов, но путешественники не теряют надежды на отдых там», — заметила руководитель пресс-службы организации Елена Шелехова, подчеркнув, что рост поисковых запросов по определенным направлениям особенно заметен после новостей о запуске новых рейсов или открытии границ.

Согласно полученным данным, лидируют в списке зарубежных маршрутов два государства — Шри-Ланка и Вьетнам: спрос на них вырос практически в два раза по сравнению с показателями в начале года. Также отечественные путешественники на 37 процентов чаще начали интересоваться перелетами в Индию.

Кроме того, в список желанных направлений для февральского отдыха вошла Австралия (число поисковых запросов выросло на 32 процента), Мальдивы (плюс 31 процент), Молдавия (28), Грузия (25), Египет (18), Финляндия (16) и Италия (13).

3 февраля сообщалось, что спрос на авиабилеты в Грецию и Сингапур резко вырос среди россиян на фоне новостей о возобновлении авиасообщения с этими странами. Путешественники начали интересоваться поездками в Грецию в 2,5 раза чаще, чем в среднем за предыдущие 60 дней.

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