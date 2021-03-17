Эксперты назвали необходимую сумму денег для поездки на российский курорт семьей

Семейный тур на неделю в Анапу на майские праздники может обойтись примерно в 40 тысяч рублей. Необходимую сумму денег для поездки на российский курорт назвали эксперты портала TourDom.

Как отмечают специалисты, они рассчитали примерную стоимость туров на пять-семь дней для семейной пары с одним ребенком, отправляющихся в Анапу прямым рейсом в период с 1 по 3 мая.

Так, например, размещение в двухзвездочном гостевом доме «Континенталь», расположенном в 700 метрах от береговой линии, обойдется в 37,5 тысячи рублей, питание не включено в стоимость. Аналогичные условия предлагают гостиницы «Центральная», «Эдем» и «Капитан морей».

Стоимость отпуска в отелях трехзвездочной категории начинается от 45 тысяч рублей. Например, за такую сумму туристы смогут остановиться на семь дней в «Максимусе», завтраки по системе «шведский стол» включены.

За проживание в объектах размещения более высшей категории придется заплатить от 60 тысяч рублей. В стоимость будет входить надельный отдых на троих в четырехзвездочном комплексе «Парк Отель». За 120 тысяч рублей — в отеле Alean Family Resort & Spa Doville по системе питания «ультра все включено».

Ранее сообщалось о старте третьего этапа программы с частичным возвратом денег за поездки по России в ночь на 18 марта. Как отмечалось, условия акции остались прежними — россияне смогут получить до 20 процентов от потраченной на отпуск суммы, однако кешбэк не должен превышать 20 тысяч рублей.