Россиянам снова вернут деньги за поездки по стране

Третий этап программы с частичным возвратом средств за поездки по России стартует в ночь с 17 на 18 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Ростуризма Зарины Догузовой.

Как отметила спикер, условия программы кешбэка остались прежними — россияне снова смогут получить 20 процентов от потраченной на путешествие суммы, однако компенсация не должна превышать 20 тысяч рублей.

Забронировать такие туры можно будет с 18 марта по 16 июня включительно, а отправиться в поездку — с момента старта программы до 30 июня. При этом вернуть деньги разрешается только за туры, оплаченные картой «Мир».

Ранее стало известно, что правительство выделило на программу кешбэка два миллиарда рублей с целью стимулирования внутреннего туризма. Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал эту меру беспрецедентной и напомнил, что людям просто так возвращали деньги за туристические услуги и проживание в гостиницах.

В июле 2020 года Мишустин объявил, что правительство вернет россиянам часть денег, потраченных на отпуск внутри страны. Согласно условиям программы, туристы смогут получить от 5 до 15 тысяч рублей за поездки в регионы страны продолжительностью более пяти дней и стоимостью свыше 25 тысяч рублей.