Россияне массово отказались от кэшбека за поездки по стране по одной причине

Российские туристы массово решили не получать кэшбек за поездки по стране из-за отсутствия у них карты «Мир». Об этом сообщается в исследовании Института государственного и муниципального управления Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ), передает РБК.

Так, по информации аналитиков, всего возможностью вернуть часть денег за туры по России воспользовались 5 процентов туристов. При этом большинство отказавшихся (28 процентов) объяснили это тем, что у них нет карты «Мир», наличие которой было обязательным условием для участия в программе.

Среди других причин отказа от компенсации также было отсутствие в перечне регионов подходящего места отдыха или объекта размещения. Кроме того, некоторые россияне рассказали, что вообще не знали о программе, а другие признались, что у них возникли проблемы при попытке зарегистрироваться.

В июле стало известно, что большинству отечественных санаториев не удалось принять участие в новой программе по выплате кэшбека. Выяснилось, что более трети здравниц в России не прошли классификацию, предусмотренную законом об основах туристской деятельности.

Премьер-министр Михаил Мишустин в июле объявил, что правительство вернет россиянам часть денег, потраченных на отпуск внутри страны. В рамках новой программы государство будет компенсировать гражданам поездки по стране стоимостью не менее 25 тысяч рублей в случае приобретения туристических услуг через платежную систему «Мир».

За тур указанной минимальной стоимости, приобретенный до конца года, туристы могли получить кэшбек в размере 5 тысяч рублей, за туры от 50 тысяч рублей — 10 тысяч рублей, от 75 тысяч рублей — 15 тысяч рублей. Обязательным условием для получения бонуса являлось присутствие выбранного направления в специальном списке, предложенном ведомством.