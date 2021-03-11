Россиянам вновь дадут возможность вернуть кешбэк за путешествия. Для этих нужд правительство выделило два миллиарда рублей, сообщает «Комсомольская правда».

В 2020 году на эту программу был выделен миллиард рублей. «Это мера беспрецедентная: при соблюдении минимальных требований людям напрямую возмещали до 20 процентов стоимости тура, в том числе за проживание в гостиницах и другие туристические услуги», — напомнил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Программа в текущем году стартует в марте. Она позволит жителям страны уже весной, до начала туристического сезона и отпусков, забронировать выгодное путешествие. Как подчеркнул глава кабмина, такие меры помогут снизить стоимость более чем на 300 услуг.

В июле 2020 года Мишустин объявил, что правительство вернет россиянам часть денег, потраченных на отпуск внутри страны. Согласно условиям программы, туристы смогут получить от 5 до 15 тысяч рублей за поездки в регионы страны протяженностью более пяти дней и стоимостью свыше 25 тысяч рублей.