Начался второй этап продаж туров по России с кешбэком

С 15 октября начался второй этап продаж туров по России с возможностью частичного возврата средств в виде кешбэка, он продлится до полуночи 5 декабря. Об этом сообщает РИА Новости.

В этот период россияне смогут приобрести туры и проживание в гостиницах с кешбэком на период с начала продаж и до 10 января 2021 года включительно. В программе смогут принять участие не только туроператоры и отели, но и туристические агрегаторы. Таким образом, под действие кешбэка попадают новогодние каникулы.

Условия нового этапа программы стали удобнее и комфортнее. Теперь россияне смогут отправиться в поездку от двух ночей (раньше было от четырех ночей), а возврат в размере 20 процентов действует на туры любой стоимости. Максимальный размер возврата увеличен с 15 до 20 тысяч рублей. Обязательным условием участия в программе остается оплата картой «Мир», Кешбэк будет начислен автоматические в течение пяти дней с момента оплаты поездки.

22 июля премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что правительство вернет россиянам часть денег, потраченных на отпуск внутри страны. Согласно условиям программы, туристы смогут получить от 5 до 15 тысяч рублей за поездки в регионы страны протяженностью более пяти дней и стоимостью свыше 25 тысяч рублей.

29 июля в Ростуризме назвали главное условие возврата денег за туры по России: вернуть часть потраченных средств можно только при покупке путевки через интернет и оплате картой «Мир».