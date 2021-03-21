Раскрыты способы путешествовать дешевле

Блогер Анна Сатурова в интервью радио Sputnik раскрыла способы, которые позволяют путешествовать дешевле.

По ее словам, если речь идет о пляжном отдыхе, выгоднее будет купить тур. Однако если путешественник намерен посмотреть крупный город за несколько дней проще и дешевле сделать это самостоятельно.

И в данном случае первая задача — минимизировать расходы на дорогу. Если нужно лететь самолетом, то разница в цене между рейсами различных авиакомпаний может быть очень и очень значительной. Поэтому блогер советует следить за ценами на сайтах-агрегаторах. «Я люблю летать лоукостерами, в том числе и российскими, они в целом бюджетные, но нужно следить за нормами провоза багажа», — уточнила Сатурова.

Кроме того, эксперт советует бронировать не отели, а квартиры на сайтах-агрегаторах, сайтах по поиску жилья. В случае аренды квартиры путешественник может сэкономить на еде. Также можно бронировать не целые квартиры, а комнаты, это выходит раза в три дешевле. «Можно пользоваться каучсерфингом — это вид съема жилья, когда ты приезжаешь и бесплатно у кого-то живешь», — отметила она.

Немало сэкономить, продолжила Сатурова, можно и на передвижениях. «Всегда скачивать карты, узнавать заранее об общественном транспорте, чтобы не тратить деньги на такси», — напомнила блогер.

Ранее российский турагент раскрыла простой способ сэкономить на отдыхе на Мальдивах. Тем, кто собирается провести отпуск на любимом курорте богачей, обладая ограниченным бюджетом, можно сэкономить единственным способом — приобрести тур с питанием. Тем, кто собирается употреблять на Мальдивах алкоголь, турагент посоветовала брать пакет «все включено», поскольку ввоз спиртных напитков в мусульманскую страну запрещен, а в открытой продаже их нет.