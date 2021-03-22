Россияне назвали страну с самыми дружелюбными жителями

Российские туристы перечислили страны мира, в которых чаще всего встречались дружелюбные и общительные местные жители, готовые помочь. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, поступившие в редакцию «Ленты.ру».

Согласно полученным данным, на первом месте в таком рейтинге оказалась Италия — ее назвали 12,8 процента опрошенных. На второй позиции разместилась Грузия с 11,5 процента голосов, а на третьей — Турция (8,3 процента).

Кроме того, многие участники исследования указывали Испанию (4,5 процента), Германию и Грецию (по 3,8 процента). По 3,2 процента голосов набрали США, Таиланд и Нидерланды, а по 1,5 процента — Чехия, Бельгия, Индия, Абхазия и Франция.

Вдобавок отдельный аналогичный опрос был проведен в отношении российских городов — его лидерами стали Санкт-Петербург (22 процента), Сочи (14,8) и Казань (14). В список также вошли Владикавказ (3 процента) и Калининград (2,8).

18 марта российский блогер-путешественник Андрей Шарашкин, который в течение трех лет ходил пешком по разным регионам страны, заявил, что самые гостеприимные, дружелюбные и одновременно бедные россияне живут в Дагестане. По его наблюдениям, уровень жизни в республике отстает от среднего уровня жизни в стране примерно на 10-15 лет. В целом мужчина считает, что хороших людей в России больше, чем плохих.