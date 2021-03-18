Блогер исходил Россию пешком и описал ее словами «люди не живут, а выживают»

Российский блогер-путешественник Андрей Шарашкин в течение трех лет ходил пешком по разным регионам страны. Своими впечатлениями от похода он поделился с изданием Znak.com.

Собеседник издания уточнил, что выдвинулся в путь из подмосковного Зеленограда еще в 2018 году и с тех пор побывал в Центральной России, на юге, в Сибири и на Урале. Сама идея похода «по всей России» появилась у него в середине 90-х, но осуществить замысел он не смог из-за службы в вооруженных силах.

По словам Шарашкина, увиденные места и их жители показались ему крайне разными. К примеру, самый высокий уровень жизни, на его взгляд, — на Кубани, в Ростовской области и Ставропольском крае.

«[Там] хорошо живут, вся остальная Россия по большей части — уже нищета, там люди не живут, а выживают. В большей части деревень нет ни работы, ни денег, и это везде одинаково», — описал он путешествие. Мужчина добавил, что самые гостеприимные, дружелюбные и одновременно бедные россияне живут в Дагестане: по его наблюдениям, уровень жизни в республике отстает от среднего уровня жизни в стране примерно на 10-15 лет.

В целом путешественник считает, что хороших людей в России больше, чем плохих.

В настоящее время Шарашкин находится в Свердловской области, далее он планирует перейти в Тюменскую область, затем в Ханты-Мансийск, на Ямал, в Архангельск, Мурманск, Санкт-Петербург и завершить свой поход в Москве. Также он намерен детально исследовать Якутию, Камчатку и Магадан.

«Заграница мне не интересна, я Россию люблю и пешком ее еще не всю обошел», — говорит он.

17 марта сообщалось, что россиянин отдохнул три дня в Крыму, самостоятельно продумав маршрут и размещение, и удивился расходам почти в пять тысяч рублей. Основными расходами в поездке были траты на бензин — 3,2 тысячи рублей, или 800 рублей на человека. Еще одной крупной затратой стало проживание — две тысячи рублей за две ночи в четырехместном номере в Судаке.