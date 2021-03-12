Россиянин-«выживальщик» исчез при странных обстоятельствах

Россиянин, известный в Омске как опытный «выживальщик», пропал при странных обстоятельствах. Об этом пишет БК55.

По информации издания, 34-летний Владимир Игнатьев вышел из дома около полудня в понедельник, 8 марта, и исчез. Отмечается, что он выдвинулся «налегке» и имел при себе лишь рюкзак.

В результате мужчину уже несколько дней подряд ищут родственники и волонтеры поисковых организаций.

Как уточняет издание, Игнатьев является умелым туристом-«выживальщиком», или сурвивалистом — представителем своеобразной субкультуры людей, которые активно готовятся к возможным чрезвычайным происшествиям. К примеру, они учатся добывать воду в лесу и охотиться с луком, а также изучают обустройство схронов для провизии и способы разведения огня любыми подручными средствами. Впервые такое движение появилось в США во времена холодной войны.

2 февраля сообщалось, что 61-летний турист бесследно исчез в море у побережья Барбадоса. Отдыхающий остановился в гостевом доме, и местные жители неоднократно предостерегали его от купания в море из-за плохих погодных условий. Однако, по их словам, пенсионер не послушал их советов и проигнорировал предупреждения.