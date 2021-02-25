Стали известны подробности исчезновения россиянина во время поездки на Занзибар

Дочь исчезнувшего россиянина на необитаемом острове в Танзании раскрыла подробности случившегося. Об этом стало известно из ее беседы с изданием «Звезда».

Как сообщила девушка, отец должен был вернуться домой в Россию из поездки на Занзибар 11 февраля, однако в тот день мужчина не вышел на связь. Дочь позвонила в турагентство, у которого приобрел путевку россиянин, и ей сообщили, что родитель пропал еще 5 февраля на острове Квале.

Россиянку заверили, что заявление об исчезновении ее отца подано в местную полицию, однако пока поиски ни к чему не привели. Девушка также находится в постоянном контакте с дипломатами посольства России в Танзании.

«Со мной также связывались страховщики и сообщили, что его нет ни в моргах, ни в больницах Танзании», — добавила дочь пропавшего.

24 февраля сообщалось о пропаже российского 70-летнего туриста, который бесследно исчез во время тура по необитаемому острову. Как выяснила у туроператора дочь путешественника, мужчину потеряли на экскурсии Safari Blue на острове Квале 5 февраля, его отсутствие якобы обнаружили лишь спустя два часа по возвращении.

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