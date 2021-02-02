Турист пошел купаться вопреки советам местных жителей и исчез

61-летний турист бесследно исчез в море у побережья Барбадоса. Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail.

Полиция города Хоултаун и местная служба спасения разыскивают мужчину, которого последний раз видели на пляже в районе курорта Сансет Крест во вторник, 2 февраля.

Сообщается, что турист остановился в гостевом доме, и местные жители неоднократно предостерегали его от купания в море из-за плохих погодных условий. Однако, по их словам, отдыхающий не послушал их советов и проигнорировал предупреждения.

Представитель полиции сообщил, что получил сообщение от очевидца, который видел как отдыхающий заходил в воду во время шторма. Службы уже обыскали береговую территорию и море, однако поиски не принесли результатов. Спасательные операции продолжаются.

В декабре 2020 года сообщалось о пропавшем без вести жителе австралийского штата Квинсленд. Мужчина с двумя друзьями отправился купаться в море ночью. После того, как двое остальных туристов вернулись на берег и не нашли друга, они обратились в экстренные службы.