Мужчина бесследно исчез после ночного купания на популярном пляже

В австралийском штате Квинсленд мужчина бесследно исчез после того, как отправился с друзьями купаться в море ночью. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел в воскресенье, 20 декабря, на популярном пляже Surfer's Paradise в городе Голд-Кост. По информации издания, группа из трех человек вошла в воду около 2:30 по местному времени. Двое из них вскоре вернулись на берег, обнаружили пропажу друга и обратились в экстренные службы.

На место происшествия были направлены поисково-спасательные группы, они продолжают работы до сих пор.

Известно, что один из купавшихся, мужчина, получил травмы, их характер не уточняется — ему была оказана необходимая помощь. При этом еще одна участница заплыва не пострадала.

19 ноября сообщалось, что в британском городе Суонси две матери, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, были арестованы после того, как повезли детей ночью купаться. Очевидцы вызвали на пляж спасателей и полицию, сообщив, что группа людей «терпит бедствие» на море.