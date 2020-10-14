Отдыхавший на Украине подросток бросился спасать друзей в море и утонул

Украинский подросток, отдыхавший на пляже в Одессе с друзьями, бросился спасать их в море во время шторма и утонул. О несчастном случае сообщает Znaj.ua.

По информации источника издания, несовершеннолетние мальчики встретились на пляже, чтобы погулять и попрощаться перед выходом на дистанционное обучение. Несмотря на плохие погодные условия, двое из них, которым было по 15 лет, отправились купаться.

Когда дети зашли в воду, поднялся сильный ветер и волны, с которыми подростки справиться не смогли. Они начали тонуть, и тогда 16-летний товарищ решил им помочь. В результате бросившийся спасать приятелей украинец утонул, а его друзей вытащил из воды полицейский.

Ранее в октябре турист утонул в море в Сочи во время шторма на глазах отдыхающих. По предварительным данным, он ударился головой о волнорез, после чего его обездвиженное тело с берега заметили отдыхающие. Спасти пострадавшего не удалось — прибывшая на место происшествия бригада медиков констатировала смерть.