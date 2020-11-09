Молодожены погибли на курорте через четыре дня после свадьбы

Молодожены из Нью-Йорка погибли на острове через четыре дня после свадьбы. Об этом сообщает издание Newsday.

Как рассказали журналистам родственники пары, 35-летний Мохаммед Малик (Mohammad Malik) и 29-летняя Нур Шах (Noor Shah) поженились в конце октября и полетели провести медовый месяц на острова Теркс и Кайкос, находящиеся в Атлантическом океане неподалеку от Багам.

В один из дней молодожены, отдыхавшие в пятизвездочном отеле, отправились купаться в океане, попали в разрывное течение и утонули.

«Это невероятное потрясение. Трагедия огромного масштаба — хоронить наших детей вместе», — сказал отец погибшего мужчины, полковник Макбул Малик (Maqbool Malik).

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По его словам, сын работал адвокатом, а невестка — хирургическим ординатором в Нью-Йоркском университете. Пара встречалась около двух лет, прежде чем решила пожениться. «Они были по-настоящему влюблены. Между ними была химия», — отметил Макбул Малик.

Полковник добавил, что властям курорта следовало бы использовать знаки на пляже, чтобы предупреждать отдыхающих об опасности во время купания.

Разрывное, или отбойное, течение — явление, при котором набегающая на берег вода уходит неравномерно и формирует русло, по которому в океан или море движется обратный поток. Он может захватить человека в так называемый «водный плен» даже на мелководье, на глубине полуметра.

В России тягуны нередко случаются в Краснодарском крае — в районе Анапы или Новороссийска. В случае попадания в течение спасатели рекомендуют не паниковать: для того чтобы миновать опасный участок, нужно отплыть в сторону и, когда море станет спокойным, возвращаться на берег.