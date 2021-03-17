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Россиянин три дня отдохнул в Крыму и удивился расходам

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Фото: Алексей Павлишак / РИА Новости

Россиянин отдохнул три дня в Крыму, самостоятельно продумав маршрут и размещение, и удивился расходам почти в пять тысяч рублей. О своем путешествии он рассказал в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Как отметил автор, он вместе с тремя друзьями задумал самостоятельное путешествие на машине из Краснодара в Крым. Конечной точкой путешественников был поселок Новый Свет, а ночевали молодые люди в Судаке.

Основными расходами в поездке были траты на бензин — 3,2 тысячи рублей, или 800 рублей на человека. Еще одной крупной затратой стало проживание — две тысячи рублей за две ночи в четырехместном номере в Судаке.

Питание в поездке обошлось в 850 рублей с человека. Большую часть продуктов туристы купили в Краснодаре и готовили себе самостоятельно в отеле. Также некоторая часть бюджета россиянина ушла на перекусы в дороге — 1247 рублей.

Турист рассказал, что его расход по трехдневной поездке составил 4,9 тысячи рублей. «Если находится только в городах и питаться исключительно в кафе, стоимость будет сильно выше. Но городской туризм — это совсем другое», — подытожил мужчина.

Ранее в марте сообщалось о резком подорожании проживания на российских курортах. Как заявили эксперты, размещение в отеле в Крыму за год подорожало на 14 процентов, до 3,1 тысячи рублей за ночь, а в Краснодарском крае — на 15 процентов, до 2,9 тысячи рублей.

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