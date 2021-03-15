Проживание на российских курортах резко подорожало за год, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование сервиса «Суточно.ру».

Так, проживание в Крыму за год подорожало на 14 процентов, до 3,1 тысячи рублей за ночь, а Краснодарского края — на 15 процентов, до 2,9 тысячи рублей.

По информации аналитиков, размещение в Крыму в этом году на 25 процентов дороже, чем в Краснодарском крае, в то время как годом ранее разница составляла 18 процентов. Рост стоимости размещения в Крыму отмечается и в гостиничном сегменте.

Так, в Алуште летом средняя цена гостиницы составляет 5,5 тысячи рублей в сутки — это на 25 процентов выше, чем в 2020 году. В Севастополе чек вырос на 20 процентов до 3,6 тысячи рублей, в Ялте — на 15 процентов, до 5,7 тысячи рублей.

При этом в Сочи и Анапе стоимость проживания осталась прежней — 3,8 тысячи и 3,5 тысячи соответственно. В Анапе цена даже снизилась на 4 процента. Сутки в отеле стоят около 3,1 тысячи рублей.

Как пояснила председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталя Стамбульникова, рост цен объясняется увеличением издержек. Так, сильно выросла стоимость продуктов питания и дополнительных услуг, появилась необходимость проиндексировать зарплаты персонала.

Ранее российские туристы признались в желании покинуть страну весной и отдохнуть на заграничных курортах. Так, согласно полученным данным, 85 процентов опрошенных уже начали рассматривать возможность провести весенний отпуск за пределами родины. 82 процента россиян уверены в открытии новых стран в марте.