Россиянам предложили отдохнуть в Сочи и Крыму в кредит

Известный российский туроператор предложил туристам отдохнуть на турецких и отечественных курортах в кредит. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Чтобы минимизировать риски туристов, туроператор предложил клиентам бонусы на раннее бронирование туров. Так, например, до конца марта путевку в Турцию, Абхазию, Сочи и в Крым можно купить в рассрочку — предоплата составит пять тысяч рублей. Следующие 15 процентов стоимости необходимо будет внести до 15 апреля, оставшуюся сумму — за 14 дней до вылета.

Кроме того, туристическое агентство запустило несколько весенних акций, позволяющих сэкономить на поездке — так, можно забронировать номер в определенных отелях с большой скидкой или приобрести тур с повышенной комиссией по турецким направлениям.

Также компания включила в свои чартерные рейсы бесплатный багаж и добавила несколько дополнительных сервисов. Например, индивидуальный трансфер до отеля и аэропорта, ускоренное прохождение регистрации, бронирование цветов и шампанского по прилете.

4 марта сообщалось о резком повышении цен на авиабилеты. По заявлениям специалистов, ограниченное предложение на международных рейсах вызвало подорожание и на внутренних направлениях. Авиаперевозчики поднимают цены, чтобы покрыть потери, понесенные из-за сокращения объемов перелетов во время пандемии в 2020 году.