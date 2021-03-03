В России изменят систему «все включено»

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму разработать стандарты гостиничных услуг по системе «все включено». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В ведомстве рассказали, что сейчас российские отели по-разному трактуют формат «все включено». Поэтому Ростуризм намерен изменить действующие правила классификации отелей для устранения недопонимания со стороны туристов. Таким образом, после изменений будут отдельно выделены категории «все включено» и «ультра все включено».

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов пояснил изданию, что в таком формате заинтересованы только средства размещения, в которых больше 100-150 номеров. Он отметил, что в Турции активно работают местные производители как продуктов питания, так и всех видов алкоголя. При этом в Краснодарском крае в период высокого сезона существуют перебои с поставками в отели продуктов и проблемы с их качеством.

Ранее эксперты описали ошибки, которые чаще всего совершают российские туристы в процессе отдыха в отелях. По мнению специалистов, отечественные путешественники нередко склонны нарушать нормы приличия, посещая рестораны в купальниках и плавках. Вдобавок некоторые из них отправляются купаться в бассейне после ужина, что запрещено правилами безопасности.