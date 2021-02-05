В Турции анонсировали начало курортного сезона

Туристический сезон на курортах Турции в условиях пандемии коронавируса и введенных на ее фоне ограничений начнется в апреле 2021 года. Такие данные в интервью HaberTurk анонсировал министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой.

Глава ведомства подчеркнул, что раньше всего сезон откроется на Анталийском побережье, позже — на курортах Эгейского моря. Причем основной поток приезжих ожидается из России, затем к ним присоединятся путешественники из Великобритании.

«В конце апреля начнется наплыв туристов из России и русскоязычных стран СНГ, связанный с майскими праздниками. Этот пиковый период плавно перейдет у отелей в бум бронирований на Ураза-байрам. Мы будем двигаться ступенчато», — пояснил Эрсой.

Собеседник телеканала подчеркнул, что, по его мнению, стоимость размещения в турецких отелях уже «достаточно привлекательная» для иностранцев по раннему бронированию. Более того, нельзя говорить о тотальном росте цен, так как в настоящее время его определяет динамическое ценообразование — цена будет меняться гибко, по мере загрузки того или иного объекта.

В целом, по подсчетам министра, Турция в 2021 году готовится принять около 31 миллиона туристов из-за рубежа, включая турков, проживающих за границей, что почти вдвое больше, чем в 2020 году.

26 января сообщалось, что лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал туристов отказаться от путешествий в Турцию после того, как там было совершено вооруженное нападение на трех российских граждан. «Не надо ездить в Турцию, самая коварная страна», — заявил политик, прокомментировав произошедшее.