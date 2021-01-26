Жириновский призвал россиян не ездить в «самую коварную страну»

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал туристов отказаться от путешествий в Турцию после того, как там было совершено вооруженное нападение на трех российских граждан. Об этом во вторник, 26 января, сообщает РИА Новости.

«Не надо ездить в Турцию, самая коварная страна», — заявил политик, комментируя произошедшее.

Ранее стало известно, что двое пострадавших россиян после нападения гражданина Турции находятся под контролем медиков — они госпитализированы с повреждениями различной степени тяжести. Третьего пострадавшего могут вскоре выписать из больницы, его состояние не вызывает опасений.

О нападении на россиян в турецком Стамбуле сообщил источник в местной полиции, оно произошло вечером в воскресенье, 24 января, в городском районе Бешикташ. В результате случившегося пострадали две женщины и один мужчина, им на помощь пришли местные жители. Нападавшим оказался 40-летний сборщик мусора Хасан Хусейн, в настоящее время он задержан — предположительно, мужчина психически нестабилен.