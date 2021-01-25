Раскрыта личность напавшего с ножом на россиян в Турции

В сети раскрыли личность напавшего с ножом на российских туристов в Турции. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале Mash.

По данным журналистов, им оказался 40-летний сборщик мусора Хасан Хусейн, в настоящее время он задержан. Отмечается, что у турка было по меньшей мере 30 судимостей. Кроме того, предположительно, он психически нестабилен.

Также ранее стало известно, что случившееся попало на записи камер уличного видеонаблюдения.

О нападении на россиян в Турции сообщил источник в местной полиции, оно произошло вечером в воскресенье, 24 января, в районе Бешикташ. В результате произошедшего пострадали две женщины и один мужчина, им на помощь пришли местные жители. Жизни российских граждан ничто не угрожает.