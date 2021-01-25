Мир
 
Последние новости
Мощный взрыв на российском заводе в попал на видео
Звезду «Форсажа» заметили во время отдыха на пуленепробиваемой вилле в Турции
Участники «тарифного майдана» осадили госдачу Зеленского
Возможный дефицит в России опровергли
Названы сроки поездки Путина в Индию
Глава UFC высказался о будущем проигравшего нокаутом Макгрегора
Путина позвали на работу после ухода с поста президента
Индийский посол рассказал про вакцинацию «Спутником V»
Rolex Байдена оказались дороже часов предыдущих президентов США
Комик с ТНТ перед смертью отказался продолжать лечение в клинике
Новости партнеров
Прослушать новость

Раскрыта личность напавшего с ножом на россиян в Турции

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Telegram-канал Mash

В сети раскрыли личность напавшего с ножом на российских туристов в Турции. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале Mash.

По данным журналистов, им оказался 40-летний сборщик мусора Хасан Хусейн, в настоящее время он задержан. Отмечается, что у турка было по меньшей мере 30 судимостей. Кроме того, предположительно, он психически нестабилен.

Также ранее стало известно, что случившееся попало на записи камер уличного видеонаблюдения.

О нападении на россиян в Турции сообщил источник в местной полиции, оно произошло вечером в воскресенье, 24 января, в районе Бешикташ. В результате произошедшего пострадали две женщины и один мужчина, им на помощь пришли местные жители. Жизни российских граждан ничто не угрожает.

Предыстория: Неизвестный с ножом напал на россиян в Стамбуле
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Появилось видео вооруженного нападения на россиян в Турции
Неизвестный с ножом напал на россиян в Стамбуле
Российского туриста изрезали ножом в Турции из-за девушек