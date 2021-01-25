Появилось видео вооруженного нападения на россиян в Турции

В сети появилось видео вооруженного нападения на российских туристов в турецком Стамбуле. Ролик с камер уличного видеонаблюдения опубликовал Telegram-канал LIFE SHOT.

На размещенных в сети кадрах видно, как неизвестный с ножом атакует трех человек со спины, после чего на помощь пострадавшим приходят окружающие люди.

О нападении на россиян в Турции сообщил ранее источник в местной полиции, оно произошло вечером в воскресенье, 24 января, в районе Бешикташ. В результате произошедшего пострадали две женщины и один мужчина. Жизни пострадавших российских граждан ничто не угрожает.