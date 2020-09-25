Отдыхавшим в Турции россиянам угрожали ножом и отобрали у них деньги

Российские туристы, отдыхавшие в турецком Стамбуле, стали жертвами популярной мошеннической схемы — им угрожали ножом и отобрали деньги. Об этом путешественники Илья и Екатерина рассказали в беседе с «Лентой.ру».

По словам россиян, во время прогулки перед ними оказался чистильщик обуви, несший в руках табуретку. «Внезапно у него выпала щетка. Я поднял и говорю: "У вас упала щетка, держите". Он начал рассыпаться в благодарностях, как будто щетка — весь его мир. И предложил взамен хотя бы почистить обувь», — вспомнил Илья.

Несмотря на отказ, мужчина приступил к обработке одного ботинка, а затем, принявшись за второй, попутно начал рассказывать о своей жизни. «Говорит: "У меня вообще-то операция была". Показал свой живот, там шрамы везде. Потом сказал, что у него двое детей, они голодные, хотят есть», — добавил турист.

В результате чистильщик заявил, что путешественник должен оплатить его услуги, и оценил их в 90 лир (916 рублей). «В это время он достает нож и, держа рукой мою ногу, которая стоит на табуретке, говорит, что я обязан заплатить», — рассказал собеседник «Ленты.ру», отметив, что сначала неверно расслышал сумму и протянул купюру в 20 лир.

После того как Екатерина выдала дополнительные деньги, турок встал с земли. Туристы воспользовались ситуацией, выхватили у него из рук часть купюр и смогли сбежать, крикнув прохожим о том, что на них напали с ножом. «Если вы собираетесь в Стамбул, помните: чистильщик обуви не просто так роняет перед вами щетку. Никогда ее не поднимайте. Уходите, убегайте», — заключили россияне.

24 сентября российские путешественники раскрыли проблемы, с которыми они столкнулись во время отдыха в Турции при пандемии коронавируса. Так, например, одна группа отдыхающих добиралась до отеля на автобусе, в котором также находился зараженный коронавирусом попутчик. В связи с этим им запретили выходить из номеров до сдачи тестов на COVID-19 за свой счет.