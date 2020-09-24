Стало известно о массовых отказах россиянам во въезде в Турцию

Российским гражданам в последнее время начали чаще отказывать во въезде на территорию Турции. Об этом в четверг, 24 сентября, стало известно из сообщения генконсульства России в Анталье на официальной странице в Facebook.

Там пояснили, что подобные инциденты, в частности, массово зафиксировали в аэропортах Антальи, Даламана и Миляса — преимущественно они были связаны с истечением срока действия загранпаспорта.

«Во избежание нервных срывов и принудительной депортации за счет нарушителя напоминаем, что с учетом права на безвизовое пребывание в течение 60 дней срок действия загранпаспорта должен быть не менее 120 дней (четыре месяца) с момента въезда в Турцию», — указано в публикации.

18 сентября сообщалось, что туристы раскрыли новые схемы обмана туристов в Турции во время пандемии коронавируса. Так, широкое распространения получили вымогательства внутри отелей, особенно работающих по системе «все включено» — сотрудники обманывают постояльцев под предлогом «выполнения требований антикоронавирусной безопасности».

Международное авиасообщение в России было запущено 1 августа — в первую очередь разрешены были полеты в Великобританию (Лондон), Турцию (с 1 августа — в Анкару и Стамбул, с 10 августа — в Анталью, Бодрум и Даламан) и Танзанию (на остров Занзибар).