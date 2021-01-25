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Неизвестный с ножом напал на россиян в Стамбуле

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Фото: Globallookpress.com
Продолжение: Появилось видео вооруженного нападения на россиян в Турции

Неизвестный с ножом напал на россиян в турецком Стамбуле, трое из них ранены. Об этом сообщает источник РИА Новости в местной полиции.

Известно, что нападение произошло вечером 24 января в районе Бешикташ, пострадали россиянки Александра Р. и Александра В., а также россиянин Максим М. Жизни пострадавших российских граждан ничто не угрожает.

«Камеры наблюдения зафиксировали нападение на граждан России (...). Пострадавшие отправлены в больницу, угрозы их жизни нет. По предварительным данным, нападавшим является сборщик мусора Хасан Хюсейн Й.», — рассказал собеседник агентства.

Сообщается, что полиция ведет поиск преступника.

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