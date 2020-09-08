Пираты похитили двоих россиян в Нигерии

Пираты напали на корабль в Нигерии и похитили двоих россиян. Об этом пишет газета Nigerian Tribune.

Речь идет о грузовом судне Water Phoenix, которое шло под флагом Либерии, — там и работали граждане России. Один из них — капитан судна, другой — член экипажа. Корабль принадлежит нидерландской транспортной компании Seatrade Groningen.

По данным газеты, остальным 16 членам экипажа удалось укрыться в специально оборудованном месте, благодаря чему их не похитили. Всего на борту было семь россиян и 11 филиппинцев. В момент нападения судно было недалеко от Лагоса.

В середине июля пираты атаковали танкер Curacao Trader у берегов Нигерии в Гвинейском заливе и захватили в заложники 15 членов экипажа, предположительно, граждан России и Украины. Когда судно находилось в 210 морских милях от нигерийского штата Байелса, на борт судна поднялись восемь вооруженных бандитов.

Пиратство в Гвинейском заливе развилось в первом десятилетии века. Представители этой структуры в основном представляют собой хорошо вооруженные бандформирования, специализирующиеся на похищении нефтепродуктов.

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