Захваченных пиратами россиян освободили

В Африке освободили троих россиян, которых захватили пираты. Они находятся в «удовлетворительном состоянии», сообщает российский МИД на официальном сайте.
Россияне уже вылетели чартерным рейсом из Лагоса в Нигерии во Франкфурт-на-Майне, уже оттуда они попадут на родину. В ведомстве поблагодарили всех, кто содействовал освобождению россиян.
21 апреля трое граждан России оказались на борту контейнеровоза Tommi Ritscher, захваченного пиратами. Это произошло в территориальных водах африканского Бенина. Всего в заложниках было 7-8 членов экипажа.
6 января пираты похитили двух россиян у берегов Нигерии: они атаковали нефтяной земснаряд AMBIKA, шедший под флагом Нигерии. Атака сопровождалась перестрелкой между пиратами и находившимися на борту судна сотрудниками охраны.