Пираты захватили судно с россиянами

Трое россиян оказались на борту судна, которое захватили пираты. Об этом сообщило посольство России в Бенине и Того, передает РИА Новости.

Речь идет о контейнеровозе Tommi Ritscher в порту бенинского города Котону. Сейчас оно находится в акватории порта. В дипмиссии заявили, что местные власти ведут переговоры с захватчиками. Всего в заложниках 7-8 членов экипажа.

19 апреля в Гвинейском заливе захватили судно. Тогда же поступила информация о том, что на его борту могут быть российские моряки, однако обращений от соотечественников по этому поводу не поступало.

6 января пираты похитили двух россиян у берегов Нигерии: они атаковали нефтяной земснаряд AMBIKA, шедший под флагом Нигерии. Атака сопровождалась перестрелкой между пиратами и находившимися на борту судна сотрудниками охраны.

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