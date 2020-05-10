Пираты похитили российских моряков с суден у берегов Африки

В Гвинейском заливе у западных берегов Африки пираты напали на судно RIO MITONG, шедшее под флагом Коморских островов. С судна были похищены два члена экипажа: по предварительным данным, россиянин и украинец. Об этом сообщает портал Dryad Global, специализирующий на морской безопасности, со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что пираты на скоростной лодке подошли к судну, стоявшему в порту Малабо, и похитили двух человек. Кроме того, по данным портала, 9 мая неизвестные вывезли еще двух российских членов экипажа с находящегося на рейде порта Луба.

Пиратство в Гвинейском заливе развилось в первом десятилетии века. Представители этой структуры, в основном, представляют собой хорошо вооруженные бандформирования, специализирующиеся на похищении нефтепродуктов.

Ранее сообщалось, что морские пираты у берегов Африки поставили под угрозу мировой рынок нефти. На Гвинейский залив приходится порядка 90 процентов похищений на море. Ожидается, что в 2020-2021 годах количество нападений увеличится.

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