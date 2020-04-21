Раскрыты подробности нападения пиратов на судно с россиянами в Нигерии

Раскрыты подробности нападения пиратов на судно AMBIKA с россиянами в Нигерии. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР).

Южное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по факту пиратства и похищения людей с морского судна у берегов Нигерии.

По версии следствия, в январе текущего года неизвестные вооруженные люди напали на судно с россиянами в целях его угона. Так как судно было посажено на мель помощником капитана, нападавшие похитили трех членов экипажа. Позже им удалось скрыться от пиратов и прибыть в расположение вооруженных сил Нигерии.

6 января пираты похитили двух россиян у берегов Нигерии: они атаковали нефтяной земснаряд AMBIKA, шедший под флагом Нигерии. Атака сопровождалась перестрелкой между пиратами и находившимися на борту судна сотрудниками охраны.

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