Пираты в Гвинейском заливе напали на танкер с россиянами

Пираты атаковали танкер Curacao Trader у берегов Нигерии в Гвинейском заливе и захватили в заложники 15 членов экипажа, предположительно, граждан России и Украины. Об этом сообщает в Twitter портал Dryad Global, специализирующийся на безопасности на море.

Уточняется, что судно шло под флагом Либерии и принадлежало компании Curacao Trader Shipping. Когда оно находилось в 210 морских милях от нигерийского штата Байелса, на борт судна поднялись восемь вооруженных бандитов.

В мае пираты Гвинейского залива похитили с судна двух членов экипажа: так же украинца и россиянина. Судно RIO MITONG, на которое совершили налет пираты, шло под флагом Коморских островов.

Пиратство в Гвинейском заливе развилось в первом десятилетии века. Представители этой структуры в основном представляют собой хорошо вооруженные бандформирования, специализирующиеся на похищении нефтепродуктов.