Россиянку зарезали на курорте в Испании

Гражданина России задержали на испанском курорте по подозрению в убийстве жены. Происшествие случилось в городе Дения провинции Аликанте ночью во вторник, 22 октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.

Сначала в экстренную службу обратилась соседка супругов, которая пожаловалась на то, что слышала крики. Затем в полицию позвонила их несовершеннолетняя дочь и заявила о нападении на мать. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, однако к тому моменту 44-летняя россиянка была уже мертва — ее нашли с перерезанным горлом.

54-летнего мужа убитой женщины задержали на месте. Отмечается, что ранее она уже заявляла в полицию о насилии в семье.

В посольстве России в Испании заявили, что генконсульство в Барселоне выясняет обстоятельства произошедшего.

В августе в Турции умерла девочка из Санкт-Петербурга, которую затянуло в трубу на дне бассейна в гостинице. Пострадавшую решили не перевозить в Россию из-за высокого риска осложнений. Перед смертью ребенок находился в критическом состоянии в больнице.

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