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Смерть 16-летней россиянки в Турции связали с незаконной пересадкой органов

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Тело несовершеннолетней жительницы Красноярска, которая умерла в Турции в июле, могли использовать для незаконной пересадки органов. Такое мнение высказал отец погибшей в эфире телеканала ТВК, передает Ura.ru.

«Мы сейчас читаем про такие же ситуации, и есть подозрение, что все это сделано для трансплантации органов — очень большая вероятность, что наша дочь не в полном сборе вернулась домой», — заявил он.

Как рассказал отец россиянки, девушка пожаловалась на боль в животе на девятый день путешествия. Ее доставили в частную клинику, после чего перенаправили в другую больницу. Там у ребенка диагностировали острый аппендицит, однако проводили лечение грелкой и капельницами.

Через некоторое время у девушки остановилось сердце, после чего она скончалась. Следственный комитет России по Красноярскому краю проведет проверку и сделает вскрытие. Его результаты будут известны в сентябре.

28 августа в турецкой больнице умерла другая несовершеннолетняя россиянка — девочка из Санкт-Петербурга, которую затянуло в трубу на дне бассейна. До этого она находилась в критическом состоянии в больнице, из-за чего ее решили не перевозить в Россию.

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