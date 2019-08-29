В МИД России отреагировали на изъятие органов у погибшей в Турции россиянки

Турецкие правоохранительные органы могут изъять образцы отдельных органов погибшего человека для проведения расширенного исследования. Об этом со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел России сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Таким образом во внешнеполитическом ведомстве отреагировали на смерть 16-летней жительницы Красноярска и обвинения в том, что у подростка забрали органы. Как отметили в МИД, точные сроки завершения расследования гибели девочки пока не известны.

15 июля посольство России в Анкаре направило ноту в турецкое дипведомство с просьбой информировать о результатах судебно-медицинской экспертизы, причинах смерти и ходе расследования дела. Ответа пока не поступало.

Смерть несовершеннолетней жительницы Красноярка наступила после того, как на девятый день отдыха в Турции она пожаловалась на боль в животе. В больнице у нее диагностировали острый аппендицит, однако проводили лечение грелкой и капельницами. Через некоторое время у девушки остановилось сердце, после чего она скончалась. Управление Следственного комитета России по Красноярскому краю проведет проверку и сделает вскрытие. Его результаты будут известны в сентябре.

Позднее, 28 августа, в эфире телеканала ТВК отец умершей в Турции девочки заявил, что ее тело могли использовать для незаконной пересадки органов. «Мы сейчас читаем про такие же ситуации, и есть подозрение, что все это сделано для трансплантации органов — очень большая вероятность, что наша дочь "не в полном сборе" вернулась домой», — рассказывал он.

Эту информацию опровергла директор турецкой клиники «Яшам хастанеси» Нуртач Ары. Врач отметила, что в то время, когда россиянке нужна была срочная операция, ее мать несколько дней лечила приступ острого аппендицита активированным углем.

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