Россия объяснила изъятие органов у погибшей в Турции юной россиянки

Российское посольство в Турции заявило, что у погибшей 16-летней россиянки могли изъять внутренние органы для проведения судмедэкспертизы. Об этом заявила пресс-секретарь Ирина Карасева, передает Telegram-канал «Подъем».

По ее словам, результаты этой экспертизы будут представлены после проведения дополнительных исследований. «Для этого, кстати, в полном соответствии с местным законодательством изымаются образцы отдельных органов для проведения углубленного токсикологического и гистопатологического анализа», — подчеркнула Карасева.

Ранее 29 августа директор турецкой клиники «Яшам хастанеси» Нуртач Ары опровергла предположение отца 16-летней россиянки о том, что тело девочки использовали для незаконной пересадки органов.

В июле несовершеннолетняя жительница Красноярска пожаловалась на боль в животе на девятый день отдыха в Турции. В больнице у нее диагностировали острый аппендицит, однако проводили лечение грелкой и капельницами. Через некоторое время у девушки остановилось сердце, после чего она скончалась. Управление Следственного комитета России по Красноярскому краю проведет проверку и сделает вскрытие. Его результаты будут известны в сентябре.

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