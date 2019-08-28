Отец погибшей в Турции 12-летней россиянки прокомментировал смерть дочери

Отец погибшей в Турции 12-летней девочки прокомментировал смерть дочери. Своими эмоциями он поделился на странице во «ВКонтакте».

В первую очередь мужчина выразил благодарность всем, кто поддерживал семью и помогал им. «Да, мы знаем, что жизнь продолжается, но наша жизнь уже никогда не будет такой, как раньше», — продолжил он.

Кроме того, отец погибшей отметил, что за последние 10 дней он убедился в том, что искренних и добрых людей гораздо больше, чем других. К публикации мужчина прикрепил фотографию торта, который приготовила ему дочь на день рождения за два месяца до несчастного случая.

28 августа девочка из Санкт-Петербурга, которую затянуло в трубу на дне бассейна в Турции, умерла в больнице, сообщил ее отец. Он уточнил, что дочь скончалась около 15:00. «Спасибо за помощь, за поддержку. Надо как-то жить дальше», — добавил он. Посольство России в Турции также подтвердило смерть 12-летней девочки.

Ранее в августе сообщалось, что пострадавшую решили не перевозить в Россию из-за высокого риска осложнений. Она находилась в критическом состоянии в больнице.

Инцидент в отеле Бодрума произошел 18 августа. Руку ребенка затянуло в трубу бассейна. По словам матери, первым девочку под водой увидел отец, когда нырнул. Он пытался ее вытащить, но тяга в трубе насоса была слишком сильной. Тогда мужчина стал звать на помощь, подключились другие отдыхавшие. Мать девочки отметила, что руку из насоса не удалось извлечь даже после того, как работники отеля его выключили. После этого отец и еще семь человек подняли ее вместе с куском трубы на руке.

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