В Турции прокомментировали предполагаемое изъятие органов у 16-летней россиянки

Директор турецкой клиники «Яшам хастанеси» Нуртач Ары опровергла предположение отца 16-летней россиянки о том, что тело девочки использовали для незаконной пересадки органов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Девочка поступила к нам слишком поздно в крайне тяжелом состоянии с перитонитом, спасти ее было уже невозможно. Даже подумать нельзя, чтобы здесь были незаконно изъяты органы, о чем вы говорите», — приводит агентство слова Ары.

Она добавила, что готова судиться в России с теми, кто утверждает, что у подростка забрали органы.

В июле несовершеннолетняя жительница Красноярска пожаловалась на боль в животе на девятый день отдыха в Турции. В больнице у нее диагностировали острый аппендицит, однако проводили лечение грелкой и капельницами. Через некоторое время у девушки остановилось сердце, после чего она скончалась. Следственный комитет России по Красноярскому краю проведет проверку и сделает вскрытие. Его результаты будут известны в сентябре.

В августе отец девочки высказал мнение, что ее могли использовать для незаконной пересадки органов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!