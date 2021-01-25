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Раскрыто состояние пострадавших при нападении в Турции российских туристов

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Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Двое пострадавших россиян после нападения вооруженного ножом гражданина Турции находятся под контролем медиков. Их состояние раскрыло Генконсульство России в Стамбуле на странице в Facebook.

Они госпитализированы с повреждениями различной степени тяжести. Третьего пострадавшего могут вскоре выписать из больницы, его состояние не вызывает опасений.

По данным дипмиссии в Стамбуле, турецкий гражданин нанес российским туристам многочисленные ножевые ранения вследствие возникшего бытового конфликта. Подозреваемый в нападении задержан.

Дипломаты обратились в правоохранительные органы с просьбой предоставить подробную информацию о случившемся. Генконсульство продолжает внимательно следить за ситуацией и состоянием здоровья госпитализированных, указано в сообщении.

Нападение на российских граждан произошло вечером в воскресенье, 24 января, в городском районе Бешикташ. В результате произошедшего пострадали две женщины и один мужчина, им на помощь пришли местные жители. Жизни российских граждан ничто не угрожает.

По неофициальной информации, нападавшим оказался 40-летний сборщик мусора Хасан Хусейн. У турка было по меньшей мере 30 судимостей. Кроме того, предположительно, он психически нестабилен.

Предыстория: Раскрыта личность напавшего с ножом на россиян в Турции
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