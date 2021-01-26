Стало известно о состоянии пострадавшей при нападении в Турции россиянки

Одна из россиянок, пострадавших при нападении вооруженного ножом мужчины в Турции, находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник издания рассказал, что женщина получила девять ножевых ранений. «Ее состояние тяжелое, но, как говорят врачи, самый трудный период позади, есть тенденция к улучшению», — добавил источник.

Нападение на россиян в турецком Стамбуле произошло вечером в воскресенье, 24 января. В результате произошедшего пострадали две женщины и один мужчина, им на помощь пришли местные жители. Позже стало известно, что нападавшим оказался 40-летний сборщик мусора Хасан Хусейн.

В настоящее время Хусейн задержан. Отмечается, что у турка было по меньшей мере 30 судимостей. Кроме того, он психически нестабилен.