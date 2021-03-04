Эксперты обсудили вопрос алкоголя по системе «все включено» в России

Большинство представителей отельного бизнеса поддержали создание единого государственного стандарта «все включено» для российских гостиниц и обсудили вопросы его наполнения. Об этом пишет TourDom.ru.

Согласно выводам экспертов, разработать жесткий формат для всех типов объектов размещения сложно. К примеру, едва ли в отеле, ориентированном на лечение и оздоровление, уместно подавать гостям алкогольные напитки, а список услуг для загородных и морских домов отдыха явно будет разниться.

В связи с этим некоторые специалисты считают, что необходимо разработать стандарты предоставления информации о «включенных» услугах. «Можно потребовать, чтобы отель прописывал на своем сайте информацию, какие именно услуги входят в систему "все включено". Этого будет вполне достаточно», — заметила руководитель Orchestra-hotels Наталья Изюмова.

Отмечается, что продукты, упакованные под форматы all inclusive и ultra all inclusive, крайне востребованы у отечественных туристов, однако ввиду отсутствия четкого регулирования подобных систем нередко возникают несоответствия в отношении цен и качества.

3 марта вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил разработать стандарты гостиничных услуг по системе «все включено», так как сейчас российские отели по-разному трактуют данный формат. В связи с этим Ростуризм намерен изменить действующие правила классификации объектов размещения для устранения недопонимания со стороны туристов. Таким образом, после изменений будут отдельно выделены категории «все включено» и «ультра все включено».