В Турции раскрыли судьбу системы «все включено» в 2021 году

Концепция системы «все включено» (all inclusive) в Турции вряд ли изменится в 2021 году, поскольку вызванные пандемией коронавируса риски еще сохраняются. Об этом ТАСС сообщил глава Союза туроператоров Турции Фируз Баглыкайя.

По его словам, коррективы, внесенные в систему обслуживания туристов из-за пандемии, не повлияли на ее качество. «Но ввиду того, что связанные с пандемией риски сохраняются, в 2021 году будут поддерживаться те же самые меры, которые были приняты в 2020 году», — сказал Баглыкайя, раскрывая судьбу системы «все включено».

Он добавил, система может вернуться к своей предыдущей концепции тогда, когда борьба с пандемией успешно завершится.

Ранее в декабре россиянка, отдохнувшая в Турции во время пандемии коронавируса, рассказала о проблемах с питанием из-за закрытия ресторанов. По ее словам, теперь туристы в основном питаются фастфудом и пытаются «протянуть на кофе и наггетсах».

С 20 ноября власти Турции ввели ограничения в стране, связанные с профилактикой распространения коронавируса. Россиян, которые отдыхают по системе «все включено», они практически не затронули: в отелях лишь запретили самим брать еду со «шведского стола». Все турецкие кафе и рестораны в городах теперь будут работать с 10:00 до 20:00. Еда будет продаваться только навынос либо с доставкой на дом или в отель.