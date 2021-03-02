Отдохнувшая в Сочи россиянка рассказала о смешанных чувствах после отпуска

Отдохнувшая в Сочи зимой российская туристка рассказала о смешанных чувствах после отпуска и объяснила это желанием «успеть все». Впечатлениями от своих февральских каникул путешественница поделилась с порталом «Тонкости туризма». Ее отзыв опубликован в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Как рассказала россиянка, чтобы успеть отдохнуть на пляже и побывать в горах, она выбрала отель по самому оптимальному расположению. «20 минут до самого Сочи, 20 минут до Олимпийского парка, семь минут на такси до аэропорта», — пояснила туристка. Тем не менее девушка получила смешанные впечатления от совмещения активностей. «Возможно, наша ошибка была в том, что мы хотели получить все и сразу за одну поездку», — сделала вывод автор.

Однако блогершу порадовали великолепные виды на Черное море из окон ее номера. «Окна панорамные, спать под шум волн — это очень круто! А еще мы вечерами наблюдали, как штормило море на закате», — добавила девушка.

Из недочетов гостиницы автор отметила поздние и дорогие по цене завтраки. «Заказ по меню, не шведский стол. Каша, два яйца жареных, две сосиски, два тоста за 310 рублей и кофе отдельно покупать…» — пожаловалась туристка. Кроме того, девушку расстроило отсутствие лифта на этаже и чайника в номере, а также плохой сигнал интернета в отеле.

Девушка рассказала, что до горнолыжного комплекса она добралась на «Ласточке» за 40 минут. Туристка оценила комфортный отдых, несмотря на высокую стоимость услуг курорта. «Катание на лыжах в Сочи — очень дорогое удовольствие. Если нет сезонного абонемента и снаряжения, то очень затратно», — заключила россиянка.

Также она осталась в восторге от Олимпийского парка и набережной Сочи. «Брали электроскутеры, 400 рублей в час. За это время исколесили всю набережную», — вспоминает автор.

Ранее российская туристка устроилась на работу горничной в одну из гостиниц Сочи и раскрыла «грязные тайны» курортных отелей. Так, девушку поразило, что санузел и посуду во всех номерах на этаже моют одной тряпкой, а унитазы и полы вытираются насухо махровыми полотенцами для гостей.