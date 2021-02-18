Стало известно о надвигающемся на Сочи ажиотажном наплыве отдыхающих

В Сочи ожидают ажиотажный наплыв туристов к выходным с 21 по 23 февраля — загрузка отелей может подняться до уровня новогодних праздников. О надвигающемся потоке отдыхающих стало известно изданию «Кубанские новости».

Так, согласно подсчетам аналитиков, к 18 февраля в курортном городе находится около 76 тысяч туристов, а к предстоящим праздникам гостиницы будут заполнены на 90 процентов.

При этом, как отметил заместитель главы Сочи Владимир Пушкарев, курорты должны быть готовы к погодным условиям, а также не забывать о режиме повышенной готовности и санитарно-эпидемиологических нормах. Он пояснил, что необходимо обеспечить полную безопасность гостей и ограничить продажи ски-пассов, чтобы избежать очередей на подъемниках.

Кроме того, Пушкарев напомнил про соблюдение социальной дистанции и существующую опасность схода лавин в регионе. Как отметили в пресс-службе администрации города, погода в Красной Поляне на выходных будет благоприятной, однако высокая лавинная опасность сохраняется.

Ранее в феврале сообщалось, что российские туристы в преддверии Дня всех влюбленных массово скупили авиабилеты по трем направлениям. Больше всего билетов на самолет на период с 12 по 14 февраля было куплено в Москву — в этот город намерены отправиться 23 процента путешественников. Также в числе лидеров спроса оказались Сочи и Санкт-Петербург.