Россиянам предоставят возможность поехать на поезде в Крым со своей машиной

Российским туристам предоставят возможность отправиться на поезде в Крым со своей машиной с 16 марта. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на представителей компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

Так, согласно источнику, теперь в составах дальнего следования «Таврия» из Москвы в Симферополь появятся специальные вагоны-автомобилевозы. Благодаря им путешественники смогут доставлять свои автомобили или мотоциклы на полуостров.

«Автовладельцы смогут спокойно наслаждаться путешествием в любом поезде компании, пока автомобиль едет в пункт назначения», — утончил гендиректор организации Александр Ганов.

Среди преимуществ такой услуги он отметил экономию на топливе и платных дорогах. Кроме того, плюсом назвали и то, что таким образом россияне смогут избежать износа автомобиля, а также не будут тратиться на ночлег в пути.

Уточняется, что транспортировка машины обойдется в сумму от 35 тысяч рублей, а мотоцикла — от 15 тысяч рублей. При этом каждый состав может перевезти максимум четыре легковых автомобиля и 10 мотоциклов.

В феврале самым безопасным способом поехать в Крым назвали автомобильное путешествие. Такой вывод сделал министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. По его словам, более 60 процентов туристов добирались до полуострова в ушедшем году на личном транспорте.