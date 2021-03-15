Россиянин перезимовал в Крыму в палатке и поделился ощущениями

Российский турист из Санкт-Петербурга перезимовал в Крыму в палатке и поделился своими ощущениями от путешествия. Сюжет о его приключениях вышел в рамках программы «Утро нового дня» телеканала «Первый крымский».

В выпуске 47-летний Ленар Хужин рассказал, что находится в велопутешествии по республике уже больше полугода. «На то, чтобы остаться тут, во-первых, повлияла пандемия. И второе — это была мечта что ли, увидеть, какой он, зимний Крым», — пояснил герой материала.

Как уточняется в программе, Хужин преодолел на велосипеде по полуострову уже более двух тысяч километров — путешественник провел несколько дней в Керчи, затем проехал по крымскому побережью и остановился на привал на мысе Айя.

«Я остановился именно здесь, потому что и интернет доступен, и дорога какая-никакая рядом, и можно спуститься к морю, чтобы искупаться», — пояснил выбор стоянки турист.

Хужин уточнил, что вместо электричества использует солнечные панели, вместо лампочек — фонарик, а белье стирает в море, поскольку пресную воду необходимо экономить — набрать ее можно только раз в 10-15 дней. При этом плиту россиянину заменила «самодельная маленькая печь», сделанная из двух железных банок.

По словам путешественника, сложнее всего жить в таких условиях при минусовой температуре, когда нет ни теплой одежды, ни воды. Чтобы закрыть палатку и стол от ветра и дождя, мужчина использует специальную растяжку.

В заключение Хужин поделился, что в ближайшем будущем планирует посетить Ялту и Алушту, а также развивать свой блог, так как подписчики являются его основным источником дохода.

В феврале жительница Крымского полуострова рассказала о некоторых негативных моментах, с которыми могут столкнуться россияне, выбравшие курорт в качестве места для проведения своего отпуска в 2021 году. Первой обратной стороной отпуска блогерша назвала высокие цены на жилье в городах Крыма.