Россияне пожаловались на регулярную работу в выходные

Почти 60 процентов россиян пожаловались, что вынуждены работать в выходные, говорится в исследовании сервиса «Зарплата.ру», передает РИА Новости.

Так, 42 процента сотрудников выступают против работы сверхурочно, однако 58 процентов респондентов вынуждены делать это регулярно: каждый второй россиянин трудится вечерами и ночами, по крайней мере, несколько раз в месяц, а каждый третий как минимум раз в месяц вынужден работать в выходные.

При этом 31 процент россиян работает в выходные и праздничные дни ради карьерных перспектив, еще 26 процентов — по необходимости, 22 процента — ради дополнительного заработка, 11 процентов — из-за боязни потерять работу, а еще 3 процента признались, что не знают, как тратить свободное время иначе.

В основном перерабатывают сотрудники сферы услуг (24 процента) и медиа — 19 процентов в Москве и Московской области, транспорта (18 процентов) в Санкт-Петербурге, 15 процентов учителей в Екатеринбурге и Казани. В прошлом году абсолютными лидерами по переработкам стали врачи.

Лишь 4 процента российских работников вообще не трудятся в вечернее и ночное время, а 21 процент — в выходные дни.

Ранее омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей в сфере соблюдения трудового законодательства Дмитрий Порочкин предложил в России протестировать четырехдневку на компаниях-добровольцах в течение года, а в Госдуме признали неизбежность сокращенной недели.