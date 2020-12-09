Женщина развелась с мужем из-за его работы без выходных

Жительница Британии развелась с мужем из-за того, что он много работал без выходных, не был дома по праздникам и не видел, как растут их дети. Об это сообщает The Mirror.

Сам Чарльз Айе-Куми уверен, что его права были нарушены, так как брак был расторгнут в одностороннем порядке. Бывшая жена, подавая заявление на развод, сослалась на «неразумное поведение» супруга.

Теперь 64-летний британец намерен подавать в Верховный суд Англии. Кроме того, он пожаловался на «слишком простое» законодательство в сфере расторжения брака. При этом Айе-Куми утверждает, что говоря о постоянном отсутствии дома, его бывшая жена Марион имела в виду время 20 лет назад, когда он работал изо всех сил, чтобы выплатить ипотеку.

«Я признаю, что пропустил несколько семейных праздников, и что работал с клиентами 24/7, в выходные и поздно вечером. Именно этим я отличаюсь от крупных компаний, которые делают ту же работу, что и я», — рассказал британец, отметив, что работает на себя и ему не на кого больше положиться.

Ранее сообщалось, что пара собралась подавать на развод из-за шутки незнакомца. Пока супруги ждали своей очереди на кассе в супермаркете, один из посетителей пошутил над лишним весом женщины. Муж оценил его юмор, и пара поссорилась.